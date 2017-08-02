В 1 сезоне 3 серии сериала «Грешница» Эмброуз приходит к родителям Коры и выясняет, что происходило с ней до вступления в брак. После случившегося в камере детективу становится известно о пагубном пристрастии подсудимой, от которого она избавилась.
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