В 1 сезоне 4 серии сериала «Грешница» при помощи Эмброуза Кора работает над восстановлением утраченных воспоминаний. Кое-что ей удается воспроизвести в памяти. Благодаря этому детектив Эмброуз выходит на нового подозреваемого в этом непростом деле.
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