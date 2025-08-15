Меню
Грешница
О сериале
Сезоны
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Саундтреки
Постеры
Вся информация о сериале
Вспомнить всё: 11 фильмов и сериалов о потере памяти
Молодежный сериал о мрачных семейный тайнах, корейский детектив о маньяке-психопате и стильный неонуар о мире будущего — рассказываем о самых интересных фильмах и сериалах, в которых герои теряют память.
Написать
15 августа 2025 15:05
Сериал «Грешница» завершится четвертым сезоном
Детектив Гарри Эмброуз берется за новое расследование странного инцидента в тихом курортном городке.
Написать
18 ноября 2021 11:15
Не отчаянные и не домохозяйки: топ-11 самых ярких и интересных героинь Netflix
Женщины уже давно отвоевали себе право не просто быть «дамами в беде» или подружками главного героя, но и самим становиться решительными, смелыми персонажами, чья жизнь далека от стандартных «готовка – уборка – дети». Мы расскажем вам о самых интересных героинях сериалов Netflix, заслуживающих внимания.
Написать
5 июля 2021 15:04
10 детективов на Netflix, от которых невозможно оторваться
В синематеке знаменитого стриминга найдутся запутанные сюжеты на любой вкус — начиная мрачными «Алиенистом» и «Грешницей», заканчивая добрейшей «Энолой Холмс».
Написать
22 марта 2021 19:31
