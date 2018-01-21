В 1 сезоне 13 серии сериала «Ординатор» в больницу доставляют пациентку, которая испытывает сильные боли в голове. Они вызывают у нее галлюцинации. Ник преследует и засыпает угрозами какой-то человек. Но она находит выход из этой ситуации.
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