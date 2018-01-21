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Киноафиша Сериалы Ординатор Сезоны Сезон 1 Серия 13

Ординатор 2018 13 серия 1 сезон

8.3 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Ординатор»
Пилот
Сезон 1 / Серия 1 21 января 2018
День независимости
Сезон 1 / Серия 2 22 января 2018
Товарищи по оружию
Сезон 1 / Серия 3 29 января 2018
Личностный кризис
Сезон 1 / Серия 4 5 февраля 2018
Мудрый
Сезон 1 / Серия 5 26 февраля 2018
Стоимость не имеет значения
Сезон 1 / Серия 6 5 марта 2018
Побег
Сезон 1 / Серия 7 12 марта 2018
Семейное дело
Сезон 1 / Серия 8 19 марта 2018
Потерянная любовь
Сезон 1 / Серия 9 26 марта 2018
Преследуемый
Сезон 1 / Серия 10 16 апреля 2018
И медсестры облажались
Сезон 1 / Серия 11 23 апреля 2018
Грубые пробуждения и Хищник
Сезон 1 / Серия 12 30 апреля 2018
Бегите, Доктор, Бегите!
Сезон 1 / Серия 13 7 мая 2018
Полное затмение сердца
Сезон 1 / Серия 14 14 мая 2018
О чем cерия

В 1 сезоне 13 серии сериала «Ординатор» в больницу доставляют пациентку, которая испытывает сильные боли в голове. Они вызывают у нее галлюцинации. Ник преследует и засыпает угрозами какой-то человек. Но она находит выход из этой ситуации.

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