В 1 сезоне 13 серии сериала «Ординатор» в больницу доставляют пациентку, которая испытывает сильные боли в голове. Они вызывают у нее галлюцинации. Ник преследует и засыпает угрозами какой-то человек. Но она находит выход из этой ситуации.