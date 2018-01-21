В 1 сезоне 10 серии сериала «Ординатор» Конрад не может прийти в себя после гибели Лили. Думая об этом во время пробежки, он сталкивается с велосипедистом и получает травму ноги. Клэр сообщает об эксгумации Лили для выявления причины смерти.