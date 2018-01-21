В 1 сезоне 5 серии сериала «Ординатор» у Рэндольфа начинаются осложнения, спровоцированные препаратом, который он принимает. В клинику доставляют трех пациентов, которым необходимо экстренное хирургическое вмешательство.
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