В 1 сезоне 4 серии сериала «Ординатор» из-за сокращения бюджета клиника вынуждена отказаться от услуг старшей медсестры Эллен Хандли. Ее место занимает сотрудница, у которой не так много опыта. Она совершает ошибку, которая стоит пациенту жизни.
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