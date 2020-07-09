В 4 сезоне 5 серии сериала «Защитник», во время того как Зейнеп показывает Защитнику видение будущего, она намеренно скрывает от него немаловажную деталь. Тем временем Визирь хочет раскрыть тайну о Харуне и встречается с Файсалом и Оканом.