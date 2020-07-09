В 4 сезоне 7 серии сериала «Защитник» вскоре после всего случившегося Защитник неожиданно оказывается в измененной реальности. Хакану и Зейнеп становится известно о том, что Файсал на самом деле был тайно связан с первым Защитником.
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