В 4 сезоне 3 серии сериала «Защитник», после того как Хакан смог разгадать тайну послания Оракула, он намерен сделать все, чтобы предотвратить нападение на Султана. Однако совсем скоро герой сталкивается с непредвиденными событиями.
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