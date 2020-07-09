В 4 сезоне 4 серии сериала «Защитник» коварный план Файсала против Визиря начинает работать. Пока Хакан находится где-то в прошлом, на его пути встречается неожиданный союзник. А Зейнеп, в свою очередь, обретает удивительную силу.
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