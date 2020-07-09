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Киноафиша Сериалы Защитник Сезоны Сезон 4 Серия 4

Защитник 2018 - 2020 4 серия 4 сезон

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Все серии 4 сезона «Защитник»
Серия 1
Сезон 4 / Серия 1 9 июля 2020
Серия 2
Сезон 4 / Серия 2 9 июля 2020
Серия 3
Сезон 4 / Серия 3 9 июля 2020
Серия 4
Сезон 4 / Серия 4 9 июля 2020
Серия 5
Сезон 4 / Серия 5 9 июля 2020
Серия 6
Сезон 4 / Серия 6 9 июля 2020
Серия 7
Сезон 4 / Серия 7 9 июля 2020
О чем cерия

В 4 сезоне 4 серии сериала «Защитник» коварный план Файсала против Визиря начинает работать. Пока Хакан находится где-то в прошлом, на его пути встречается неожиданный союзник. А Зейнеп, в свою очередь, обретает удивительную силу.

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