В 1 сезоне 11 серии сериала «Принц» королева меняет решение. Кейт разрабатывает новый план действий. Меган и Гарри обосновываются на своих старых площадках. Принц Джордж предлагает дворецкому Оуэну поделиться своим честным мнением.
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