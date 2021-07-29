В 1 сезоне 6 серии сериала «Принц» во время каникул королевской семьи на Карибах принц Джордж просит дворецкого Оуэна сделать ему идеальное фото. В другом месте Меган активно продвигает свою новую линейку приправ, а Гарри работает над массажем.
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