В 1 сезоне 4 серии сериала «Принц» Меган берет своих новых коллег в поездку в Букингемский дворец, параллельно принц Джордж пытается получить эпизодическую роль в одном реалити-шоу. Впоследствии королева бросает вызов одной из напарниц Меган.
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