В 1 сезоне 12 серии сериала «Принц» королева совершает внезапный шаг, а Кевин видит уникальную возможность реализовать свой старый план. Шарлотта получает ужасное задание. В другом месте принц Джордж понимает, что все больше скучает по Оуэну.
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