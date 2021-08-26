Пэт получает предложение провести «Крестики-нолики»
Сезон 2 / Серия 816 сентября 2021
Чейз и Пэт убивают
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Брук и Карли идут на показ мод
Сезон 2 / Серия 1023 сентября 2021
О чем серия
Во 2 сезоне 10 серии сериала «Другие двое» после напряженного дня Пэт отправляется на модный показ Чейза, на который, кажется, всем плевать. Когда вокруг разворачивается хаос, Брук и Кэри вынуждены принять очень важное и даже судьбоносное решение.
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