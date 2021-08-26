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О чем серия
Во 2 сезоне 7 серии сериала «Другие двое» день Кэри, потраченный на поиски первой роли в кино, заканчивается настоящей мелодрамой. По ходу развития событий Брук сталкивается с женской группой. Смогут ли главные герои добиться поставленных целей?
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