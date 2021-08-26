Пэт получает предложение провести «Крестики-нолики»
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Чейз и Пэт убивают
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Брук и Карли идут на показ мод
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О чем серия
Во 2 сезоне 5 серии сериала «Другие двое» в знаменитой христианской церкви проходит крещение Чейза. Обряд посвящения самым неожиданным образом влияет на Брук и Кэри. Теперь они изо всех сил стараются стать в два раза лучше прежних версий себя.
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