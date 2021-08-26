Во 2 сезоне сериала «Другие двое» двое главных героев, Крис и Брук, готовятся к важной схватке с новым членом семейства в лице пятидесятитрехлетней Пэт Дубек. Параллельно Брук старательно пытается помочь матери наладить контакт с многочисленными поклонниками, которые так и жаждут внимания. Чейз решает представить видео, которое навсегда изменит его жизнь. По ходу развития событий Брук отправляется на шикарную презентацию Vogue, в рамках которой решает воспользоваться своими привилегиями главного менеджера. Тем временем Кэри также решает задействовать свой социальный статус для получения быстрых денег.