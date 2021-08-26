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Другие двое 2019, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Другие двое
Киноафиша Сериалы Другие двое Сезоны Сезон 2

The Other Two
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 26 августа 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 10
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Другие двое»

Во 2 сезоне сериала «Другие двое» двое главных героев, Крис и Брук, готовятся к важной схватке с новым членом семейства в лице пятидесятитрехлетней Пэт Дубек. Параллельно Брук старательно пытается помочь матери наладить контакт с многочисленными поклонниками, которые так и жаждут внимания. Чейз решает представить видео, которое навсегда изменит его жизнь. По ходу развития событий Брук отправляется на шикарную презентацию Vogue, в рамках которой решает воспользоваться своими привилегиями главного менеджера. Тем временем Кэри также решает задействовать свой социальный статус для получения быстрых денег.

Рейтинг сериала

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7.8 IMDb
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Список серий сериала Другие двое График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Чейз учится в колледже Chase Goes to College
Сезон 2 Серия 1
26 августа 2021
Пэт общается со своими поклонниками Pat Connects with Her Fans
Сезон 2 Серия 2
26 августа 2021
Чейз приглашенный редактор Vogue Chase Guest-Edits Vogue
Сезон 2 Серия 3
2 сентября 2021
Пэт просто ведет еще одно обычное шоу Pat Hosts Just Another Regular Show
Сезон 2 Серия 4
2 сентября 2021
Крещение Чейза Chase Gets Baptized
Сезон 2 Серия 5
9 сентября 2021
Пэт становится № 1 в дневное время Pat Becomes #1 In Daytime
Сезон 2 Серия 6
9 сентября 2021
Чейз становится совладельцем Нетс Chase Becomes Co-Owner of the Nets
Сезон 2 Серия 7
16 сентября 2021
Пэт получает предложение провести «Крестики-нолики» Pat Gets an Offer to Host "Tic Tac Toe"
Сезон 2 Серия 8
16 сентября 2021
Чейз и Пэт убивают Chase and Pat Are Killing It
Сезон 2 Серия 9
23 сентября 2021
Брук и Карли идут на показ мод Brooke and Cary Go to a Fashion Show
Сезон 2 Серия 10
23 сентября 2021
График выхода всех сериалов
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