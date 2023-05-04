В 3 сезоне сериала «Другие двое» продолжаются приключения брата и сестры, мечтающих о карьере в шоу-бизнесе. Кэри проводит все свободное время в поисках своей первой звездной роли в кино, но проваливает кастинги один за другим. В это время Брук оказывается в затруднительном положении в глазах представительниц Женской комиссии, в которую она хочет вступить. Карли начинает встречаться с актером первой величины, однако выясняется, что в таких отношениях каждый поцелуй и каждое слово должны быть задокументированы менеджером звезды во избежание нежелательных слухов. Тем временем на показе мод Чейза начинается неразбериха.