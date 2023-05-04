Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Другие двое 2019 - 2023, 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Другие двое
Киноафиша Сериалы Другие двое Сезоны Сезон 3

The Other Two
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 4 мая 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 10
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 3-й сезон сериала «Другие двое»

В 3 сезоне сериала «Другие двое» продолжаются приключения брата и сестры, мечтающих о карьере в шоу-бизнесе. Кэри проводит все свободное время в поисках своей первой звездной роли в кино, но проваливает кастинги один за другим. В это время Брук оказывается в затруднительном положении в глазах представительниц Женской комиссии, в которую она хочет вступить. Карли начинает встречаться с актером первой величины, однако выясняется, что в таких отношениях каждый поцелуй и каждое слово должны быть задокументированы менеджером звезды во избежание нежелательных слухов. Тем временем на показе мод Чейза начинается неразбериха.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.8 IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала Другие двое График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Кэри смотрит, как люди смотрят его фильм Cary Watches People Watch His Movie
Сезон 3 Серия 1
4 мая 2023
Брук едет подмышкой по Америке Brooke Drives an Armpit Across America
Сезон 3 Серия 2
4 мая 2023
Кэри становится чем-то вроде имени Cary Becomes Somewhat of a Name
Сезон 3 Серия 3
11 мая 2023
Брук марает руки Brooke Gets Her Hands Dirty
Сезон 3 Серия 4
18 мая 2023
Кэри и Брук идут на спектакль о СПИДе Cary & Brooke Go to an Aids Play
Сезон 3 Серия 5
25 мая 2023
Брук отправляется в космос Brooke Goes to Space
Сезон 3 Серия 6
1 июня 2023
Кэри вручает ему свою пятерку Cary Gets His A. Handed to Him
Сезон 3 Серия 7
8 июня 2023
Брук устраивает ночь неоспоримого добра Brooke Hosts A Night Of Undeniable Good
Сезон 3 Серия 8
15 июня 2023
Кэри выплачивает свои студенческие ссуды Cary Pays Off His Student Loans
Сезон 3 Серия 9
22 июня 2023
Брук, Кэри, Кертис и Лэнс Brooke & Cary & Curtis & Lance
Сезон 3 Серия 10
29 июня 2023
График выхода всех сериалов
Тест: кто прячется за бородой? Этих советских актеров знают все — но только без растительности на лице
Режиссер «Красных бутонов» + звезда «Запретного плода»: вы не узнаете 4 сезон «Клюквенного щербета»
Флоре помогут не сыновья, а байкер-брюнет: во 2 сезоне «Детей перемен» появится звезда сериала «Король и шут»
Россияне выбрали 5 самых смешных фильмов в истории: в списке нет ни одной картины Гайдая — зато очень много пошлости
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше