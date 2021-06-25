Тайное общество мистера Бенедикта 2021 2 серия 1 сезон
мало голосовОцените
0 голосов
Все серии 1 сезона «Тайное общество мистера Бенедикта»
Кучка умных сирот
Сезон 1 / Серия 125 июня 2021
С птицей в руках
Сезон 1 / Серия 225 июня 2021
Зависит от фургона
Сезон 1 / Серия 32 июля 2021
Шепот, а не крик
Сезон 1 / Серия 49 июля 2021
Искусство транспортировки и кругосветного путешествия
Сезон 1 / Серия 516 июля 2021
Беги бесшумно, беги глубоко
Сезон 1 / Серия 623 июля 2021
Танец небесного шара
Сезон 1 / Серия 730 июля 2021
Сегодня важный день
Сезон 1 / Серия 86 августа 2021
О чем серия
В 1 сезоне 2 серии сериала «Тайное общество мистера Бенедикта» дети узнают, в чем заключается их миссия. Они отправятся в школу на острове, чтобы разузнать, кто отправляет тревожные сообщения, тайно транслируемые на всех телеканалах.
А вы знали, почему сериал «Улицы разбитых фонарей» называется именно так? Причем тут фонарь и кто его вообще придумал?
Почему у злодея в «Невском» кличка «Архитектор»: к чертежам не имел никакого отношения
1300 км — расстояние от дома до квартиры: где жила Лида из «Операции "Ы"»?
Гэндальф провел там не один год: Мордор из «Властелина» есть в реальности — это ненавистная Толкину часть Британии
Настоящих актеров узнают многие, а хвостатых? Вспомните 5 фильмов СССР по кадрам с животными (тест)
Срочно ищем их на стриминге: (пока что) лучшие зарубежные фильмы этого года, которые имеют все шансы попасть на «Оскар»
Где снимался сериал «Ментовские войны»: за 20+ лет большинство узнали локацию — а вот «секрет» ГУВД знают не все
Капитан Америка станет злодеем, а арка Дума вышибет из зрителей слезы: важные спойлеры сюжета «Мстители: Судный день»
Бюджет в 2 раза меньше, чем у «Форсаж 10», а рейтинг — выше: для Питта «F-1» самый успешный в карьере — сколько потратили на съемки
Легендарная сцена «Терминатора-2» разошлась на мемы — ее даже высмеяли в «Гриффинах»: на самом деле этот трюк легко объяснить
Проходной детектив с НТВ иностранцы оценили выше «Бригады» — а «Невскому» и «Первому отделу» такие баллы даже не снились
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше
Авторизация по e-mail