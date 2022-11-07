Меню
Наши в Голливуде: 6 русских актеров, которые прямо сейчас покоряют мировой кинематограф
Отечественный десант на «фабрике грез».
Написать
7 ноября 2022 18:00
Что посмотреть на выходных: «Белый лотос», ограбление по-итальянски и «Звездные войны»
На этой неделе стриминги радуют нас документальной лентой о жизни великого Луи Армстронга, корейским триллером о подозрительном убийстве и историей о необычном маньяке.
Написать
28 октября 2022 15:00
Disney+ продлил на второй сезон детективный сериал «Тайное общество мистера Бенедикта»
Съемки новых эпизодов стартуют в начале следующего года.
Написать
29 сентября 2021 15:19
Раздвоение личности, навязчивые идеи и мания контроля: 4 турецких сериала о героях с внутренними демонами
Хотите почувствовать холодок по спине? Эти мини-сериалы справятся легко – свежие детективы и триллеры
Зачем Ибрагим-паша ежедневно примерял одежду Сулеймана? В «Великолепном веке» показали лишь часть правды
Финал «Темного рыцаря» считается лучшим в истории супергероики: но у Нолана были совсем другие планы на концовку с Бэтменом
На «Одних из нас» с «Ходячими» свет клином не сошелся: про эти 5 зомби-сериалов в России слышали единицы (и да, №1 — это ромком)
Один из лучших фильмов Marvel должен был стать хоррором: режиссер придумал гениальный концепт — но боссы MCU зарубили идею
«Это что, экранизация Battlefield?»: немцы сняли фильм о ВОВ, и его подняли на смех даже в Европе (описание сюжета — уже огромный ляп)
Даже Кинг признал, что фильм «Долгая прогулка» страшнее книги: и эти 6 экранизаций Короля ужасов тоже в разы мрачнее оригинала
Ушла эпоха? Всего у 8 аниме в истории рейтинг ровно 100/100 — и ни единого шедевра Миядзаки в списке нет
«В 10 раз круче, и со смыслом»: этот малоизвестный советский фильм со Збруевым зрители всерьез сравнивают с «Доктором Хаусом»
Лебедев считает «Мушкетеров» с Боярским отвратительным кино, зато эти 2 фильма пересматривает каждый год (оба сняты в СССР)
