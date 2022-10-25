Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Тайное общество мистера Бенедикта 2021 - 2022, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Тайное общество мистера Бенедикта
Киноафиша Сериалы Тайное общество мистера Бенедикта Сезоны Сезон 2

The Mysterious Benedict Society 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 25 октября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Тайное общество мистера Бенедикта»

Во 2 сезоне сериала «Тайное общество мистера Бенедикта» Рейни, Стики, Кейт и Констанс, четыре талантливых сироты, завербованных эксцентричным мистером Бенедиктом, отправляются в очередную миссию по спасению мира от гнусных планов его брата-близнеца, доктора Л. Д. Кёртэйна. Когда дети узнают, что мистер Бенедикт и его брат были похищены, они должны собрать воедино улики и самостоятельно закончить операцию, которую мистер Бенедикт устроил, чтобы сорвать последний план Кёртэйна. Полагаясь только на свой ум, интеллект и интуицию, очаровательная группа неудачников отправляется в кругосветное путешествие.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.6 IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала Тайное общество мистера Бенедикта График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Опасное путешествие A Perilous Journey
Сезон 2 Серия 1
25 октября 2022
Немного легкой отбивной A Bit of Light Chop
Сезон 2 Серия 2
25 октября 2022
Золотой слиток в Форт-Ноксе A Gold Bar in Fort Knox
Сезон 2 Серия 3
1 ноября 2022
Свободный от бессмысленной команды Free of Pointless Command
Сезон 2 Серия 4
8 ноября 2022
Пустое выражение Blank Expression
Сезон 2 Серия 5
15 ноября 2022
Приверженность всему уютному A Commitment to All Things Cozy
Сезон 2 Серия 6
22 ноября 2022
Радостный объектив A Joyful Lens
Сезон 2 Серия 7
29 ноября 2022
Улица с двусторонним движением A Two-Way Street
Сезон 2 Серия 8
6 декабря 2022
График выхода всех сериалов
Почему Протомолекула выбрала Холдена? У героя «Пространства» не было выбора
Защищает хуже картона, но смотрится круто: что не так с броней штурмовиков в «Звездных войнах» — киноляп или так задумано?
Наш ответ «Твин Пиксу» и «Остаться в живых»: на Пятом стартует новый российский детектив, который может затмить «Невского»
В сцене после титров «Фантастической четверки» появился Доктор Дум: объясняем, почему он начал путь в MCU с хищения
«Ради таких красавиц начинают войны»: реальная Нурбану была краше Хюррем и Махидевран вместе взятых — ИИ-портрет по описаниям хасеки это подтверждает
«Точно снимал Бертон?!»: зрители в пух и прах разнесли экранизацию этой книги — лучше прочитать, чем включать фильм
«Черт попутал»: одна из худших ролей Леонова — актер умер вскоре после просмотра черновой версии фильма
Вырезали все вплоть до постельной сцены: одну из лучших ролей Высоцкого загубила цензура СССР — актер после этого невзлюбил сам фильм
«Ребята, давайте жить дружно» — это слишком просто: вспомните 5 других мультиков СССР по одной фразе (тест)
«Милая. Значит уродина»: 6 колких цитат из «Великой красоты» Соррентино — вспоминаем в честь 12-летия фильма
В этих культовых сценах актеры импровизируют — да так убедительно, что в одной из них пролилась настоящая кровь (и ее оставили)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше