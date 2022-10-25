Во 2 сезоне сериала «Тайное общество мистера Бенедикта» Рейни, Стики, Кейт и Констанс, четыре талантливых сироты, завербованных эксцентричным мистером Бенедиктом, отправляются в очередную миссию по спасению мира от гнусных планов его брата-близнеца, доктора Л. Д. Кёртэйна. Когда дети узнают, что мистер Бенедикт и его брат были похищены, они должны собрать воедино улики и самостоятельно закончить операцию, которую мистер Бенедикт устроил, чтобы сорвать последний план Кёртэйна. Полагаясь только на свой ум, интеллект и интуицию, очаровательная группа неудачников отправляется в кругосветное путешествие.