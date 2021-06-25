В 1 сезоне сериала «Тайное общество мистера Бенедикта» в центре событий находится группа подростков, которые решают откликнуться на необычное объявление, опубликованное в газете. Все герои проходят сложнейшее тестирование с довольно неоднозначными результатами. В итоге оказывается, что проверку удалось пройти только четверым участникам: Констанс, Рейни, Гвоздику и Кейт. Ребята знакомятся с загадочным мистером Бенедиктом — именно он разместил объявление по поиску детей. Оказывается, у мистера Бенедикта есть особое задание для своих новобранцев. Но смогут ли они его выполнить?