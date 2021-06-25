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Тайное общество мистера Бенедикта 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Тайное общество мистера Бенедикта
Киноафиша Сериалы Тайное общество мистера Бенедикта Сезоны Сезон 1

The Mysterious Benedict Society 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 25 июня 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 8
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Тайное общество мистера Бенедикта»

В 1 сезоне сериала «Тайное общество мистера Бенедикта» в центре событий находится группа подростков, которые решают откликнуться на необычное объявление, опубликованное в газете. Все герои проходят сложнейшее тестирование с довольно неоднозначными результатами. В итоге оказывается, что проверку удалось пройти только четверым участникам: Констанс, Рейни, Гвоздику и Кейт. Ребята знакомятся с загадочным мистером Бенедиктом — именно он разместил объявление по поиску детей. Оказывается, у мистера Бенедикта есть особое задание для своих новобранцев. Но смогут ли они его выполнить?

Рейтинг сериала

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7.6 IMDb
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Список серий сериала Тайное общество мистера Бенедикта График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Кучка умных сирот A Bunch of Smart Orphans
Сезон 1 Серия 1
25 июня 2021
С птицей в руках Carrying a Bird
Сезон 1 Серия 2
25 июня 2021
Зависит от фургона Depends on the Wagon
Сезон 1 Серия 3
2 июля 2021
Шепот, а не крик A Whisper, Not a Shout
Сезон 1 Серия 4
9 июля 2021
Искусство транспортировки и кругосветного путешествия The Art of Conveyance and Round-Trippery
Сезон 1 Серия 5
16 июля 2021
Беги бесшумно, беги глубоко Run Silent, Run Deep
Сезон 1 Серия 6
23 июля 2021
Танец небесного шара The Dance of the Celestial Orb
Сезон 1 Серия 7
30 июля 2021
Сегодня важный день Big Day Today
Сезон 1 Серия 8
6 августа 2021
График выхода всех сериалов
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