Фильмы, на которых мы выросли 2019 4 серия 2 сезон
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Все серии 2 сезона «Фильмы, на которых мы выросли»
Назад в будущее
Сезон 2 / Серия 123 июля 2021
Красотка
Сезон 2 / Серия 223 июля 2021
Парк Юрского периода
Сезон 2 / Серия 323 июля 2021
Форрест Гамп
Сезон 2 / Серия 423 июля 2021
О чем серия
Во 2 сезоне 4 серии сериала «Фильмы, на которых мы выросли» создатели невероятно сентиментального фильма об американской культуре рассказывают о том, как неурядицы с кастингом и проблемы с бюджетом мешали им пробиться на своем пути к успеху.
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