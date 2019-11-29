Фильмы, на которых мы выросли 2019 3 серия 1 сезон
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Все серии 1 сезона «Фильмы, на которых мы выросли»
Грязные танцы
Сезон 1 / Серия 129 ноября 2019
Один дома
Сезон 1 / Серия 229 ноября 2019
Охотники за привидениями
Сезон 1 / Серия 329 ноября 2019
Крепкий орешек
Сезон 1 / Серия 429 ноября 2019
О чем серия
В 1 сезоне 3 серии сериала «Фильмы, на которых мы выросли» режиссеры и актеры незабываемой комедии о привидениях рассказывают о проблемах неровного сценария, сжатых сроках съемки и ужасных спецэффектах, которые чуть не «угробили» их проект.
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