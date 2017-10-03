В 9 сезоне 9 серии сериала «Бывает и хуже» Блок выясняет, что они с Синди все еще любят друг друга. Но чтобы вернуть ее, ему придется совершить три храбрых поступка. Аксель тем временем пытается устроиться в отдел продаж в одну местную компанию.
Related video
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Авторизация по e-mail