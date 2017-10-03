В 9 сезоне 9 серии сериала «Бывает и хуже» Блок выясняет, что они с Синди все еще любят друг друга. Но чтобы вернуть ее, ему придется совершить три храбрых поступка. Аксель тем временем пытается устроиться в отдел продаж в одну местную компанию.