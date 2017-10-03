В 9 сезоне 17 серии сериала «Бывает и хуже», когда волшебным образом к Сью возвращается зимний шар, она решает подарить его Шону и признаться в своих чувствах. Глосснеры тем временем угоняют машину Сью, и Хеки впервые дают отпор, объявляя им войну.