В 9 сезоне 15 серии сериала «Бывает и хуже» Аксель и Хатч отправляются на свадьбу к Кенни, размышляя о том, стали ли они уже взрослыми. Сью исполняется двадцать один год, и, на счастье Фрэнки, она решает отметить этот праздник с мамой в баре.
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