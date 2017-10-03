В 9 сезоне 18 серии сериала «Бывает и хуже» школьный терапевт вызывает Хеков, чтобы пожаловаться на то, что Блок постоянно целуется с Синди. Сью снова готова признаться Шону в чувствах, но в последний момент она замечает его с другой девушкой.