В 9 сезоне 7 серии сериала «Бывает и хуже» Аксель устраивается в тот же ресторан, в котором уже давно работают Сью и Блок. Но позже оказывается, что в «Картошечке» грядет сокращение, и теперь младшие Хеки спорят, кому из них сейчас нужнее заработок.