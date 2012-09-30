В 5 сезоне 17 серии сериала «Менталист» в автосервисе обнаружена мертвая девушка. Полиция выясняет, что жертву зовут Люси Грин и она была военной в звании капрала. Лейтенант взвода намерен сам разобраться в деле, и сотрудники КБР ему ни к чему.
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