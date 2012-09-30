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Киноафиша Сериалы Менталист Сезоны Сезон 5 Серия 15

Менталист 2008 - 2015 15 серия 5 сезон

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Все серии 5 сезона «Менталист»
Красный бисер
Сезон 5 / Серия 1 30 сентября 2012
Дьявольская Вишня
Сезон 5 / Серия 2 7 октября 2012
Ни одного красного цента
Сезон 5 / Серия 3 14 октября 2012
Кровавая вражда
Сезон 5 / Серия 4 21 октября 2012
Красный рассвет
Сезон 5 / Серия 5 28 октября 2012
Отборная вишня
Сезон 5 / Серия 6 4 ноября 2012
Самое кровавое на первых полосах
Сезон 5 / Серия 7 11 ноября 2012
Красные паруса на закате
Сезон 5 / Серия 8 18 ноября 2012
Красная вишня
Сезон 5 / Серия 9 25 ноября 2012
Красная панама
Сезон 5 / Серия 10 9 декабря 2012
Дни вина и роз
Сезон 5 / Серия 11 6 января 2013
Маленький красный корвет
Сезон 5 / Серия 12 13 января 2013
Красный амбар
Сезон 5 / Серия 13 27 января 2013
Естественный отбор
Сезон 5 / Серия 14 17 февраля 2013
Красный лак для ногтей
Сезон 5 / Серия 15 3 марта 2013
Да будет кровь
Сезон 5 / Серия 16 10 марта 2013
Красный, белый и голубой
Сезон 5 / Серия 17 17 марта 2013
За красным занавесом
Сезон 5 / Серия 18 24 марта 2013
Красный день календаря
Сезон 5 / Серия 19 14 апреля 2013
Красные бархатные кексы
Сезон 5 / Серия 20 21 апреля 2013
Красный и зудящий
Сезон 5 / Серия 21 28 апреля 2013
Правила Кровавого Джона
Сезон 5 / Серия 22 5 мая 2013
О чем cерия

В 5 сезоне 15 серии сериала «Менталист» в загородном готическом особняке Фогельсон найдены останки обеспеченной дамы. Криминалист предполагает самовозгорание, наследники винят старческую деменцию, но Джейн настаивает, что женщину убили.

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