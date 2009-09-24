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Киноафиша Сериалы Менталист Сезоны Сезон 2 Серия 22

Менталист 2008 - 2015 22 серия 2 сезон

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Все серии 2 сезона «Менталист»
Искупление
Сезон 2 / Серия 1 24 сентября 2009
Письмо Скарлетт
Сезон 2 / Серия 2 1 октября 2009
Красный значок
Сезон 2 / Серия 3 8 октября 2009
Красная угроза
Сезон 2 / Серия 4 15 октября 2009
Красный ужас
Сезон 2 / Серия 5 29 октября 2009
Черное золото и красная кровь
Сезон 2 / Серия 6 5 ноября 2009
Красные быки
Сезон 2 / Серия 7 12 ноября 2009
Его кровавая правая рука
Сезон 2 / Серия 8 19 ноября 2009
Цена дороже рубинов
Сезон 2 / Серия 9 10 декабря 2009
Метание огня
Сезон 2 / Серия 10 17 декабря 2009
Розовые очки
Сезон 2 / Серия 11 14 января 2010
Сопереживающий
Сезон 2 / Серия 12 21 января 2010
Красная линия
Сезон 2 / Серия 13 4 февраля 2010
Кровные узы
Сезон 2 / Серия 14 11 февраля 2010
Отвлекающий маневр
Сезон 2 / Серия 15 4 марта 2010
Красный код
Сезон 2 / Серия 16 11 марта 2010
Красная коробка
Сезон 2 / Серия 17 1 апреля 2010
Источник всех бед
Сезон 2 / Серия 18 8 апреля 2010
Кровавые деньги
Сезон 2 / Серия 19 22 апреля 2010
Красное повсюду
Сезон 2 / Серия 20 29 апреля 2010
18-5-4
Сезон 2 / Серия 21 6 мая 2010
Красное письмо
Сезон 2 / Серия 22 13 мая 2010
Кровавый рассвет
Сезон 2 / Серия 23 20 мая 2010
О чем cерия

Во 2 сезоне 22 серии сериала «Менталист» Джейн снова встречается с ясновидящей Фрай во время расследования убийства мецената на конференции по правам человека. Женщина проводит спиритический сеанс, в ходе которого психолог вычисляет преступника. 

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