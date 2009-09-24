Во 2 сезоне 22 серии сериала «Менталист» Джейн снова встречается с ясновидящей Фрай во время расследования убийства мецената на конференции по правам человека. Женщина проводит спиритический сеанс, в ходе которого психолог вычисляет преступника.
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