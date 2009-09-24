Во 2 сезоне 20 серии сериала «Менталист» команда Лисбон берется расследовать смерть Ксендера, которого зарезали прямо на вечеринке по случаю его новой перспективной должности. Патрик пытается отыскать преступника среди многочисленных гостей.
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