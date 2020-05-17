В 1 сезоне 6 серии сериала «Светила» близится суд по делу об убийстве Кросби, в котором обвиняют Анну. Во время заседания на поверхность всплывают новые детали, переворачивающие ситуацию с ног на голову. Заговор Фрэнка и Лидии под угрозой раскрытия.
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