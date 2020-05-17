В 1 сезоне 4 серии сериала «Светила» подрабатывающая танцовщицей Анна воссоединяется с Эмери. Пока она посещает опиумный притон, мистер Куи крадет золото, спрятанное в ее платье. Погоня за богатствами оборачивается трагедией.
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