В 1 сезоне 1 серии сериала «Светила» действие разворачивается в 1865 году, во времена золотой лихорадки в Новой Зеландии. По пути в Данидин уроженка Великобритании Анна Ветерелл встречает обаятельного авантюриста Эмери Стейнса.
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