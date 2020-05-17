В 1 сезоне 5 серии сериала «Светила» попытка самоубийства Анны терпит неудачу, тогда как Эмери получает пулевое ранение. Постепенно картина смерти Кросби складывается воедино. Однако кровопролитие на этом вовсе не завершается.
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