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Киноафиша Сериалы Светила Сезоны Сезон 1 Серия 2

Светила 2020 2 серия 1 сезон

6.9 Оцените
10 голосов
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Сезон 1 / Серия 1 17 мая 2020
Место, куда вы возвращаетесь
Сезон 1 / Серия 2 17 мая 2020
Преимущество
Сезон 1 / Серия 3 17 мая 2020
Вторая половина
Сезон 1 / Серия 4 17 мая 2020
Парадокс
Сезон 1 / Серия 5 17 мая 2020
Старая луна в объятиях молодой луны
Сезон 1 / Серия 6 17 мая 2020
О чем cерия

В 1 сезоне 2 серии сериала «Светила» путники останавливаются в доме влиятельного Кросби. Вскоре после приезда в Данидин между хозяином отеля и Анной возникает симпатия, тогда как Лидия продолжает флиртовать с Фрэнсисом. К чему это приведет?

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