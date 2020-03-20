В 1 сезоне 4 серии сериала «Письмо королю», оказавшись на судне, которое направляется в Унавен, юные герои сталкиваются с таинственным пассажиром. Этому незнакомцу могут быть известны секреты из прошлой жизни Тиури и предназначение рыцаря.
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