В 1 сезоне 2 серии сериала «Письмо королю», пока Красные всадники вместе с оруженосцами не перестают преследовать Тиури, юноша держит путь в сторону Мистринота. Здесь он встречает дочь мэра, которая начинает интересоваться необычной миссией героя.
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