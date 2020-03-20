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Письмо королю 2020 3 серия 1 сезон

7.0 Оцените
10 голосов
Надвигается буря
Сезон 1 / Серия 1 20 марта 2020
Само очарование
Сезон 1 / Серия 2 20 марта 2020
На краю света
Сезон 1 / Серия 3 20 марта 2020
Рыцари опасности
Сезон 1 / Серия 4 20 марта 2020
Спираль
Сезон 1 / Серия 5 20 марта 2020
Восход кровавой луны
Сезон 1 / Серия 6 20 марта 2020
О чем серия

В 1 сезоне 3 серии сериала «Письмо королю» в то время, как Красные всадники отправляют своих пленников далеко в снежные горы, юный рыцарь вместе с Лавинией, попав под сильный снегопад, решают спрятаться в стенах устрашающего монастыря.

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