В 1 сезоне 3 серии сериала «Письмо королю» в то время, как Красные всадники отправляют своих пленников далеко в снежные горы, юный рыцарь вместе с Лавинией, попав под сильный снегопад, решают спрятаться в стенах устрашающего монастыря.
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