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Киноафиша Сериалы Письмо королю Сезоны Сезон 1 Серия 5

Письмо королю 2020 5 серия 1 сезон

7.1 Оцените
10 голосов
Надвигается буря
Сезон 1 / Серия 1 20 марта 2020
Само очарование
Сезон 1 / Серия 2 20 марта 2020
На краю света
Сезон 1 / Серия 3 20 марта 2020
Рыцари опасности
Сезон 1 / Серия 4 20 марта 2020
Спираль
Сезон 1 / Серия 5 20 марта 2020
Восход кровавой луны
Сезон 1 / Серия 6 20 марта 2020
О чем серия

В 1 сезоне 5 серии сериала «Письмо королю» в то время, как Арданвен направляет группу в зловещий одинокий город, Лавиния пытается помочь своему другу держать под контролем свои силы. Оруженосцы могут разделиться из-за шокирующего открытия.

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