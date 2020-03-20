В 1 сезоне 5 серии сериала «Письмо королю» в то время, как Арданвен направляет группу в зловещий одинокий город, Лавиния пытается помочь своему другу держать под контролем свои силы. Оруженосцы могут разделиться из-за шокирующего открытия.
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