В 1 сезоне 6 серии сериала «Письмо королю» скоро наступит Кровавая луна. В это время Виридиан намеревается вернуться домой. Накануне страшного финального испытания Тиури со своими товарищами борется с подозрениями и предательствами.
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