Последнее королевство
Новости
О сериале
Сезоны
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Цитаты
Что смотреть на выходных: сериал-манипуляция «Жить жизнь», финал «Барри» и драма с Флоренс Пью
На этой неделе стриминги предлагают покорить стендап-сцену, залечить травму, отбиться от гангстеров и сыграть в любовную игру.
Написать
14 апреля 2023 15:00
Впереди решающая битва: вышел трейлер финального сезона «Последнего королевства»
Заключительная часть шоу выйдет на Netflix 9 марта.
Написать
10 февраля 2022 13:06
Netflix готовит полнометражное окончание сериала «Последнее королевство»
Съемки фильма стартуют в начале следующего года.
Написать
25 октября 2021 13:33
