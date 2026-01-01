Оповещения от Киноафиши
Места и даты съемок сериала Компьютерщики

Основные места съемок сериала Компьютерщики

  • Студии Теддингтон, Миддлсекс, Англия, Великобритания

Где снимали известные сцены

Здание компании Reynholm Industries
Сквер Томаса Мора, главное здание, Уэппинг, Лондон, Великобритания
