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Постер к сериалу Компьютерщики
Киноафиша Сериалы Компьютерщики Сезоны
Компьютерщики (2006 - 2010), список сезонов The IT Crowd 18+
Год выпуска 2006
Страна Великобритания
Эпизод длится 30 минут
Телеканал Channel 4
Список сезонов сериала «Компьютерщики»
Компьютерщики - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2006, 6 эпизодов
 
Компьютерщики - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2007, 6 эпизодов
 
Компьютерщики - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2008, 6 эпизодов
 
Компьютерщики - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2010, 6 эпизодов
 
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