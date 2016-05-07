Во 2 сезоне 7 серии сериала «Пустая корона» претендент разрабатывает план по устранению прямых конкурентов за престол. Объединив вокруг себя союзников, он осуществляет захват власти. Но кровавая тирания оборачивается для Ричарда III катастрофой.
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