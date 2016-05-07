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Киноафиша Сериалы Пустая корона Сезоны Сезон 2 Серия 1

Пустая корона 2012 - 2016 1 серия 2 сезон

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10 голосов
Все серии 2 сезона «Пустая корона»
Генрих VI. Часть 1
Сезон 2 / Серия 1 7 мая 2016
Генрих VI. Часть 2
Сезон 2 / Серия 2 14 мая 2016
Генрих VI. Часть 3
Сезон 2 / Серия 3 21 мая 2016
Генрих VI. Часть 4
Сезон 2 / Серия 4 14 мая 2016
Генрих VI. Часть 5
Сезон 2 / Серия 5 14 мая 2016
Ричард III. Часть 1
Сезон 2 / Серия 6 21 мая 2016
Ричард III. Часть 2
Сезон 2 / Серия 7 21 мая 2016
Ричард III. Часть 3
Сезон 2 / Серия 8 21 мая 2016
О чем cерия

Во 2 сезоне 1 серии сериала «Пустая корона» действия переносятся в Англию 15 века. Внезапная смерть Генриха V стала для великой державы серьезным ударом. К власти приходит сын покойного, но на деле страной руководит коварный Хамфри Глостер.

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